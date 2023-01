Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, dopo il dominio del suo primo quinquennio, si è chiuso sottotono, senza nemmeno la vittoria di un trofeo. Eventualità che il tecnico livornese non vuole prendere in considerazione in questa stagione dove i bianconeri puntano ad aggiungere almeno un altro trofeo in bacheca. Secondo gli esperti le maggiori possibilità arrivano dalla Coppa Italia, dove Allegri punta al quinto successo personale con il club torinese offerto campione a 4 volte la posta. Più lungo e complesso il cammino in Europa League, competizione nella quale la Juve è scesa dopo il terzo posto nella fase a gironi di Champions. Sarà tanta e agguerrita la concorrenza per Danilo e compagni, visti vincenti nuovamente fuori dall’Italia a 10, al quarto posto in lavagna dietro Barcellona, Arsenal e Manchester United. Servirà un’impresa invece in Serie A, dove i bianconeri sono distanti 10 punti dal Napoli dopo la sconfitta nello scontro diretto della scorsa giornata: il ribaltone nelle ultime 20 giornate di campionato è fissato a 11 volte la posta.