Juventus, Allegri e l'annuncio su Djalò

, tecnico della Juventus, che giocherà contro i campani in una sfida sulla carta agevole per centrare aritmeticamente l'accesso alla Champions League. "Poi dopo la Salernitana penseremo all'Atalanta. Abbiamo fuori Alex Sandro, De Sciglio e Danilo. Due dovrebbero rientrare contro l'Atalanta"."La partita più importante è quella più vicina. Noi non possiamo snobbare la Salernitana, perché sarebbe una mancanza di rispetto. Le partite vanno vinte sul campo, se non vinci non è che ti danno poi i punti. Domani è la più importante, non sarà facile, ci vorrà attenzione e rispetto per la Salernitana. Ha giocatori veloci davanti, nell'ultima in casa con l'Atalanta ha fatto una bella partita e anche con la Lazio ha dato filo da torcere. È una squadra viva. Ha giocatori che si vogliono mettere in evidenza. Nell'annata sfortunata che hanno avuto, in quanto fatto, cercheranno un colpo di coda. Per ricordare quest'annata brutta con un bel risultato a Torino. Serve fare una partita concreta".

"In questo momento la più importante è la Salernitana. Poi cascano le altre. Djalò sta meglio. Potrebbe anche giocare. Con Danilo e Alex Sandro fuori, ho 4 difensori, ne giocheranno 3. Dovrò valutare domani".