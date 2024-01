Juventus, Allegri: 'Il Lecce ha perso 1-0 a Milano giocando bene, 4 gol subiti nelle ultime quattro...'

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del match contro il Lecce: "Non è questione di essere grandi, per paura o la pressione, c'è solo da giocare una partita complicata contro il Lecce, che ha perso a Milano 1-0 giocando una bella partita, a Roma lo stesso, è una squadra che prende pochi gol, è una squadra che viene da quattro risultati utili in casa consecutivi, quindi bisogna fare molta attenzione sapendo che è una partita complicata. Vincere le partite non è semplice".



Quanto ha martellato la squadra sulla necessità di non prendere gol in trasferta?

"Ne abbiamo presi 4 nelle ultime 4 partite, quindi speriamo stasera di riuscire a non prendere gol".