Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta la vittoria della sua squadra contro la Sampdoria, nell'ultima gara del 2018. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport:



"A occhio e croce, mancano 37 punti per lo scudetto. Bella vittoria oggi, non è stata una partita semplice. Abbiamo avuto molte occasioni, poi abbiamo perso un po' la testa e l'ordine dopo il gol della Sampdoria. Siamo andati in vantaggio sul rigore, poi abbiamo rischiato all'ultimo, per fortuna c'era il fuorigioco".



"Ci siamo innervositi, dobbiamo migliorare ancora. Bisognava stare tranquilli dopo il gol della Samp".



Un giudizio sul VAR?

"Giusto usarlo quando ritengono opportuno. Valeri ha arbitrato bene, ha avuto bisogno del supporto. E' stata una bella partita, però abbiamo giocato corto a un certo punto pagando".



Cosa chiede al 2019? La Champions?

"Con Ronaldo la percezione è diversa. Bisogna arrivarci bene, fare bene in ogni competizione, conta da gennaio in poi".