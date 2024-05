Juventus, Allegri prepara l''allegrata' per la finale di Coppa Italia

un' ora fa

La Juve torna a giocarsi un trofeo: il 15 maggio i bianconeri scendono in campo all'Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Non ci sarà Manuel Locatelli, squalificato, motivo per il quale Allegri sta ponderando su chi affidarsi per donargli le chiavi del centrocampo in una gara così delicata.



Secondo il Corriere di Torino, l'allenatore concederà minuti questa domenica contro la Salernitana a Nicolussi Caviglia, la cui ultima apparizione risale addirittura a due mesi fa. Il centrocampista valdostano è in pole position per una maglia da titolare. In questa stagione il centrocampista ha giocato dal 1' appena tre volte: contro l'Inter e il Monza e contro la Salernitana e ha messo insieme solo altri due spezzoni contro l'Udinese e l'Atalanta. Per lui quindi 8 presenze, per un totale di 283 minuti in campo.