Juventus, Allegri: 'Punto guadagnato sul Bologna. Parte dello stadio non ci ha aiutato'

Redazione CM

La Juventus frena ancora e perde il secondo posto. Finisce 2-2 contro l'Atalanta all'Allianz Stadium nella 28esima giornata di Serie A, i bianconeri arrivano a 58 punti e vengono scavalcati dal Milan (59), confermando il momento di difficoltà (per la Vecchia Signora sono 6 punti nelle ultime 7 partite).



Al termine della gara, il tecnico della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto a DAZN: "Abbiamo fatto una buona partita contro una buona Atalanta, abbiamo subito gol in cui loro sono stati bravi. Sulla punizione potevamo fare meglio come sul secondo gol. Un secondo tempo arrembante di rabbia e di tecnica, abbiamo subito pochi tiri, comunque bisogna migliorare la fase difensiva quando siamo in vantaggio, come con il Napoli e come successo nelle ultime partite. Facciamo buone gare, ma prendiamo gol troppo facilmente".



COME RITROVARE SOLIDITA' - "Andando a lavorare sulle situazioni e sui momenti. Bisogna rimanere sereni, oggi abbiamo guadagnato un punto sul Bologna. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e mancano 10 punti. Non posso rimproverare niente ai ragazzi, parte dello stadio non ci ha aiutato a fine primo tempo e i ragazzi hanno avuto una bella reazione. L'impegno non è mai mancato".



6 PUNTI NELLE ULTIME 7 - "58 punti son gli stessi, magari avevi perso punti prima e ora avevi battuto l'Atalanta e pareggiato con il Napoli ma erano gli stessi. Sono esperienze per far crescere la squadra e non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo: entrare in Champions League e giocarla il prossimo anno".



CAMBIASO E L'INTERPRETAZIONE A DESTRA - "Abbiamo impostato la partita cercando di costruire a quattro dietro, visto che loro giocavano a uomo. Nel primo tempo potevamo sfruttare meglio certe situazioni. Cambiaso viene molto dentro al campo, McKennie è bravo negli inserimenti".



MANCA UN KOOPMEINERS? - "No, assolutamente no. Siamo stati sorpresi sulla punizione e abbiamo letto male sul secondo gol. Non era una partita semplice, veniamo da un momento difficile. Non sembra, ma questo risultato vale molto".



FAME E UMILTA' DA RITROVARE? - "Nel secondo tempo abbiamo difeso meglio lontano dall'area, vicino all'area peggio. Nel primo tempo non hanno mai tirato in porta e non ci avevano mai impensierito. Sono situazioni da migliorare".



IL SUPPORTO DEI TIFOSI E IL FUTURO - "Mi fa piacere perché hanno riconosciuto il lavoro, è una soddisfazione. Stasera sono stati bravi perché hanno aiutato la squadra. Abbiamo tutti un obiettivo da raggiungere perché se andremo in Champions anche i tifosi vedranno partite importanti. Questa squadra può essere criticata, può essere criticato l'allenatore ma sotto il punto di vista dell'impegno non si può dire niente. Abbiamo chiaro l'obiettivo".



MILIK - "Ha fatto una buona prestazione, meglio nel secondo tempo, come tutta la squadra. L'obiettivo Champions non ci deve sfuggire, poi abbiamo la semifinale di Coppa Italia. Anche i ragazzi si fanno la corazza così vivendo questi momenti di di difficoltà".