Juventus, Allegri show nel finale col Frosinone: supera i 1000 punti, torna il lancio della giacca e al gol di Rugani...

ET

Ancora una volta la Juventus regala partite al cardiopalma ai propri tifosi, e purtroppo per lui, anche al suo allenatore Massimiliano Allegri, che negli ultimi 15 minuti, recupero compreso, ha letteralmente messo in atto un autentico show.



LA GIACCA LANCIATA - Uno spettacolo nella partita che è iniziato con l'ormai gesto trademark del tecnico livornese: il lancio della giacca all'ennesima gestione sbagliata dei suoi. Con McKennie infortunato e la Juve in 10, Allegri pretendeva la palla messa fuori per permettere la sostituzione, i suoi, invece, stavano spingendo per trovare il 3-2 e si erano pericolosamente scoperti in caso di ripartenza.



LO SHOW AL GOL DI RUGANI - Il gol del 3-2 nel finale è stato poi l'altra grande pagina dello show. Allegri stava come spesso gli accade per i gol oltre il 90esimo (tanti in stagione) lasciando la panchina in direzione degli spogliatoi. Poi però ci ha ripensato e addirittura è entrato all'interno del rettangolo di gioco per provare a dare le ultime indicazioni ai suoi per i 30 secondi che mancavano alla fine.



1002 PUNTI - E il triplice fischio vale tanto per i bianconeri, che escono così dalla crisi in cui erano entrati, ma vale tanto anche per Allegri. L'allenatore toscano ha infatti centrato un record storico. È infatti diventato il primo nella storia della Serie A a tagliare quota 1000 punti (1002 per la precisione) con la vittoria 301 che si aggiunge a 99 pareggi e 96 sconfitte entrando nella leggenda.