Juventus, il mercato sospeso di Allegri: per Djaló, Alcaraz e Kean serve tempo

Di Carlos Alcaraz è “contento”. Poi però fa capire che servirà tempo prima di vederlo con un ruolo da protagonista. Così come servirà tempo per Tiago Djaló. E pure Moise Kean. Non si sbilancia Max Allegri, ha sempre lasciato il pallino anche in termini di dichiarazioni a Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, pure il giudizio finale sul mercato invernale della Juventus rimane formale o appeso a valutazioni ancora del tutto indicative. Perché alla fine quello di Tiago Djaló rimane un acquisto di prospettiva per la prossima stagione, il prestito di Alcaraz è arrivato sul gong e solo oggi l'argentino disputerà il primo allenamento, il ritorno alla base di Kean è ancora tutto da valutare in base a quando tornerà a disposizione. Insomma, il giudizio è sospeso, se la Juve rispetto a un mese fa non appare indebolita (via in prestito Dean Huijsen, non sposta gli equilibri ovviamente), non può in questo momento nemmeno sembrare rafforzata.



COSA PENSA ALLEGRI – Andando con ordine. L'acquisto di Tiago Djaló? Non può ancora essere valutato: “È indietro, viene da un'operazione al crociato e lo stiamo inserendo un po' alla volta”. Tradotto: serve tempo. L'arrivo di Carlos Alcaraz? Tutto da scoprire: “Mi soddisfa perché è un giocatore giovane, voglioso di far bene. Si metterà a disposizione. Ha voglia di imparare. Sono contento, ma è tutto da scoprire, arriva da un campionato completamente diverso”. Tradotto: solo oggi farà il primo allenamento, serve anche per lui tempo. Il rientro nei ranghi di Kean? Conviene a tutti mettersi a disposizione. “Ho parlato con Moise, purtroppo è saltato il trasferimento. Gli ho detto di mettersi a lavorare e di rimettersi in piedi. Sarà utile nell'ultima parte della stagione. È un po' che è fermo, speriamo di averlo ed è un'arma in più che abbiamo”. Tradotto: serve tempo. Anche per dare quindi un giudizio, pubblico o privato, sul mercato invernale della Juve.