Juventus, Allegri sta sbagliando tutto: anche con la Lazio la sconfitta è sua, così la Champions è davvero a rischio

La Juve che fino a due mesi fa sognava lo scudetto ora viaggia a un ritmo retrocessione reale, tenuto con un calendario persino a favore e che ora si fa ulteriormente in salita: la quota Champions discussa da Allegri è distante 11 punti, quelli che continuando così i bianconeri sono tutt'altro che certi di fare, ammesso e non concesso che possano bastare. Considerando come lo stesso Allegri stia sbagliando praticamente tutto, almeno dalla partita con l'Empoli in poi: parlava di equilibri delicati, sembra forse averli fatti saltare per aria lui forzando la panchina per un Kenan Yildiz in rampa di lancio per dare spazio ad Arek Milik che poi per sua sfortuna si è trasformato nella mossa decisiva al contrario con quell'espulsione dopo un quarto d'ora. E da lì, la Juve si è persa in mille pezzi.

Che in una partita così decisiva propone un 4-3-3 quasi mai visto dal primo minuto per quanto poi a fine gara racconti (ovviamente) il contrario. Rispolverando Mattiadopo quasi un anno di inattività, per poi lasciarlo negli spogliatoi all'intervallo. Così come successo con Fabio, preferito a Westonin maniera difficilmente spiegabile. Eppure al 45' una Juve di puro contenimento era ancora in corsa. Ma col ritorno al 3-5-2 e senza attaccanti puri in panchina, la vera allegrata al contrario è stata quella di toglierepiù o meno dopo un'ora di gioco: una bella iniezione di sfiducia alla squadra, richiamata ad arroccarsi senza alcun punto di riferimento là davanti. E quando, titolare per assenza di alternative e senza i novanta minuti nelle gambe, è stato richiamato in panchina la Juve si è ritrovata confalso nove ein appoggio con licenza di chiudere tutto sulla sinistra: fuori posto sotto quasi ogni punto di vista, il macedone è finito per perdersi pure Marusic diventando la punta dell'iceberg degli errori della Juve. Che però sempre di più sembrano avere in Allegri il responsabile, così come era l'artefice della corsa scudetto fino a gennaio.