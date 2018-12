Se Pogba non va da Allegri, Allegri va da Pogba? L'esonero di Mourinho può cambiare il futuro sia del centrocampista francese, sia dell'allenatore italiano. Che, secondo il prestigioso quotidiano britannico The Times, è interessato alla panchina del Manchester United in vista della prossima stagione. Quando il club inglese sceglierà un nuovo tecnico dopo la parentesi del traghettatore Solskjaer: in lizza ci sono pure Zidane, Conte e Pochettino.



Le recenti dichiarazioni rilasciate dall'allenatore livornese dimostrano che Allegri si sta stancando del calcio italiano, sempre ricco di polemiche inutili e dannose. Se dovesse approdare sulla panchina dei Red Devils, la sua prima mossa sarebbe quella di ricostruire la squadra intorno a Pogba. Dichiarato "incedibile" dall'amministratore delegato del Manchester United, Ed Woodward. Con buona pace della Juventus, che vorrebbe riportarlo a Torino.