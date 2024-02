'Juventus, Allegri vuole restare': parola di Galeone, che consiglia Madueke a Giuntoli

Giovanni Galeone dice la sua sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. L'ex allenatore del tecnico bianconero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Penso che Max voglia restare alla Juventus, ha ancora un anno di contratto ed è contento dei giovani che sta allenando e facendo crescere. Se va in Champions e in Champions ci andrà, è giusto che Max resti a Torino. La società ha riconosciuto anche il suo valore nei momenti difficili. Come si sta trovando Allegri con Giuntoli? Sinceramente Max e io siamo abituati a parlare e confrontarci sui giocatori e sulle squadre, non parliamo mai di dirigenti. Non credo di avergli mai chiesto di Giuntoli, come in passato non facevo mai domande su Paratici e Nedved".



SCUDETTO IMPOSSIBILE - "Non ci credo io e non ci crede Max. Ma è così dall'inizio, non a caso Allegri ha sempre parlato di ritorno in Champions League come obiettivo per la Juventus e di Inter favorita per lo scudetto. Parliamoci chiaramente: se Simone Inzaghi continua a far giocare i titolari, in Italia non c'è storia per nessuno. Lo scontro diretto di Milano ha fatto capire anche ai bianconeri che la differenza dai nerazzurri è ancora troppa".



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - "Allegri ha bisogno di almeno tre rinforzi per arrivare al livello dei nerazzurri. Un difensore importante, un centrocampista di livello e uno davanti se dovesse andare via Chiesa. E poi il prossimo anno mi immagino che avrà anche più spazio Yildiz, che è davvero un bel talento. La scorsa estate avrei puntato su Berardi. Adesso, invece, il mio preferito è Madueke del Chelsea: a Max parlo di questo 2002 da tempo, ma non so se sia fattibile per la Juventus Samardzic? Tecnicamente è molto bravo, ha un piede velenoso: questo non è in dubbio. Però non so se sia ancora pronto per la Juventus. Nell'Udinese alterna grandi giocate a momenti di pausa, deve ancora trovare continuità di prestazioni".