Juventus, altro segnale di vicinanza: Elkann allo Stadium per la prima di Tudor

POOL/AFP via Getty Images

, un percorso che parte e riparte da: il tecnico croato sta guidando la Vecchia Signora per la prima volta nella sua carriera da allenatore. Il match contro il Genoa rappresenta un punto importante nella stagione della Juventus, chiamata a rincorrere il 4° posto (attualmente occupato dal Bologna) e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.che si è accomodato nel proprio posto in tribuna autorità pochi minuti prima del fischio d’inizio della partita. Una presenza importante per il morale dell’ambiente bianconero che sottolinea la vicinanza della proprietà nei confronti della squadra in un momento davvero delicato dell’annata.

, dopo quello arrivato nelle ultime ore., dopo l'esonero di Thiago Motta (con relativi costi) e in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League: “Ribadiamo il nostro impegno a rafforzare la Juve in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni. Con questa decisione, l'azionista di maggioranza manda un messaggio a dirigenti, staff tecnico e giocatori, che devono dare il massimo in queste ultime nove giornate di campionato con la consapevolezza della realtà in cui vivono, sentendo la responsabilità di essere della Juve".