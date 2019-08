La Juventus sta lavorando in queste ultime settimane di mercato per sfoltire da rosa, dalla difesa all'attacco: La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul centrocampo, spiegando che potrebbe aprirsi uno spiraglio con il Barcellona per un affare che coinvolgerebbe anche Rodrigo Bentancur, per il quale il Boca Juniors ha diritto al 50% della futura rivendita.