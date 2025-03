Juventus, anche la contestazione. Con il Genoa, la curva proseguirà la protesta

AFP via Getty Images

Sono entrati ed erano circa 250, poi - all'improvviso - il vuoto. E allora lo scatto. Click: l'immagine che vale il momento della Juventus. Sugli spalti del Franchi, un solo tifoso, a "godersi" la partita e la coreografia della curva viola, che non è andata certamente leggera.Oh, poi la protesta, cioè l'assenza, è durata circa 10 minuti. La tifoseria organizzata bianconera è tornata sugli spalti poco dopo e ha avuto come unica reazione quella di rispondere agli insulti da curva della fazione opposta.Di mandare un messaggio chiaro, anzi, che di fatto ha un filo conduttore con quanto accaduto qualche settimana fa, sfociato poi nei cori anti Thiago.

Non cambierà nulla nemmeno per Juve-Genoa, l'ultima spiaggia dell'allenatore. I supporters avevano già fatto capire come i gruppi della curva abbiano tutte le intenzioni di proseguire con la manifestazione in atto, che di fatto il tonfo di Firenze è una parte del tutto, e non cambia né inasprisce in realtà il motivo per il quale i tifosi si manterranno in silenzio.E neanche un'eventuale vittoria cambierebbe in realtà le cose.