Primo appuntamento dell'anno allo Stadium, dove la Juventus punta ad allungare una serie positiva che dura ormai da sette giornate di campionato, con altrettante vittorie e nessun gol subito. L'anticipo di domani pomeriggio si apre con i pronostici incoraggianti dei bookmaker, contro un'Udinese che viceversa è a secco di vittorie da otto turni e che ha sempre perso nelle ultime sette trasferte a Torino. Un altro successo di Allegri e i suoi è quindi offerto a 1,73, con pareggio e segno «2» dati rispettivamente a 3,75 e 4,65. Occhi ovviamente puntati anche sulla difesa dei padroni di casa: un'altra partita senza subire gol si gioca a 2,45, anche se gli analisti si sbilanciano per almeno un guizzo dei friulani, la cui rete è a 1,46. Per l'attacco in primo piano si conferma Milik, decisivo contro la Cremonese, e ora dato a 2,75 nelle scommesse sui marcatori, davanti a Kean (3,00). Un anno fa allo Stadium andrò a segno anche McKennie, ora a 5, dato alla pari con Beto, la prima scelta dei quotisti per l'attacco friulano. Per il capitolo assist si fa invece avanti Kostic a 3,25, seguito sempre da Milik a 4,50. Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, continua la rincorsa dei bianconeri (ora a 7) a Milan Inter, secondi nelle preferenze degli analisti a 5,75. Davanti a tutti si conferma invece il Napoli, a 1,65 anche dopo il ko con i nerazzurri.