Juventus, arriva Barido: tutti i dettagli

Sono ore decisive per l'arrivo di Francisco Baridò (foto Instagram) a Torino. Il suo passaggio alla Juve non è più in discussione, da mesi ormai i contatti con il suo entourage vanno avanti e si attende soltanto che arrivi quel passaporto comunitario necessario per completare il suo trasferimento in quanto minorenne. Pure al Boca Juniors è stato comunicato tutto da parte della famiglia del talentino argentino: è già tempo di volare in Europa, è la Juve ad aver convinto giocatore e genitori che sia quello bianconero il progetto migliore per la sua crescita.



TUTTI I DETTAGLI – Trequartista, mancino naturale, nato il 1° gennaio 2008, aspetta quindi il passaporto comunicato. Da dove? Dalla Croazia. Sono queste le origini della mamma di Barido. Che ha pubblicato su Instagram le foto prima della sua partenza alla volta dell'Italia, dove ad attenderlo c'era già parte della sua famiglia: un post che ha scatenato anche alcune critiche e addirittura insulti da qualche tifoso xeneizes che non ha gradito la sua decisione di lasciare così presto il Boca. E a breve verrà quindi concluso il trasferimento. Quando? Appena sarà possibile, firmando così il suo primo contratto triennale da professionista cominciando a cavallo tra Under 16 e Under 17 la sua scalata interna al club bianconero.