Juventus, arriva il passaporto comunitario per Barido: la nuova nazionalità e la gestione in programma

Redazione CM

Francisco Barido è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus, andando a rinforzare le giovanili bianconere. Mancava un dettaglio importante, ovvero il passaporto comunitario che sblocca la firma per i giocatori minorenni: ecco che la nazionalità della madre ha permesso all'ormai ex Boca Juniors di acquisire la cittadinanza croata, e alla Juve di finalizzare il trasferimento.



LA GESTIONE DEL TALENTO - Trequartista, mancino naturale, nato il 1° gennaio 2008, Barido sarà gestito tra Under 16 e Under 17, aspettato e cresciuto per qualche anno nella speranza che il suo talento si riveli utile in futuro alla prima squadra. Dopo Adzic e Pedro Felipe, anche Barido si inserisce nel solco "verde" voluto da Giuntoli per la nuova era juventina.