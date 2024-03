Juventus, arrivano 170 milioni

Tra campo e casse societarie, sono in arrivo tre mesi fondamentali per il futuro della Juve. Mentre la squadra di Allegri è impegnata - non senza qualche caduta - nella corsa alla prossima Champions League con un secondo posto da difendere dal Milan, sul fronte societario le prossime settimane - le ultime della stagione - saranno decisive per rimettere in sesto la situazione finanziaria del club.



EUROPA E MONDO - A fare un quadro della situazione è Tuttosport, secondo cui, se tutto dovesse filare liscio e Vlahovic e compagni dovessero centrare l'obiettivo di entrare nelle prime 4, a beneficiarne sarebbe l'intera Juve che potrebbe ritrovarsi tra le mani un tesoretto di 170 milioni. Per il prossimo mercato infatti servono iniezioni di nuovi liquidi. Una prima mano arriverà dalla nuova formula della Champions League che porterà non più 60 milioni nelle casse, bensì 80. E a questi potrebbero aggiungersi i circa 50 derivanti dalla partecipazione al Mondiale per Club 2025.



SPONSOR - Ma non è tutto. Questo dovrebbe anche essere l'ultimo anno in cui la scritta Jeep campeggerà sulle maglie bianconere. L'azienda che produce auto infatti dovrebbe lasciare il posto a un nuovo sponsor sulle divise. L'ipotesi più concreta, confermata anche dalla presenza al GP dell'Arabia Saudita di John Elkann, indicherebbe una compagnia aerea asiatica pronta a subentrare e a immettere nelle casse circa 40 milioni di euro.