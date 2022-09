Futuro in Inghilterra per Arthur. Secondo quanto riporta Sky Sport il centrocampista della Juventus si trasferisce a titolo temporaneo per un anno al Liverpool. E' in partenza per l'Inghilterra per visite e firma. Il brasiliano ex Barcellona ha ricevuto una telefonata dai Reds ieri sera e ha messo da parte l'opzione Sporting Lisbona. La formula sarà prestito secco, senza diritto o obbligo.