La Juventus rimane fiduciosa sull'arrivo di Paul Pogba a parametro zero ma intanto, come scrive Tuttosport, continua a monitorare le altre piste. Una di queste porta a Sergej Milinkovic-Savic anche se nel caso, ci sarebbe da superare l'ostacolo della Lazio, che continua a chiedere una cifra molto alta per il centrocampista serbo.