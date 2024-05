AFP via Getty Images

Juventus, asse col Napoli: non solo Di Lorenzo-Chiesa, scambio Raspadori-Danilo? La verità

12 minuti fa

La Repubblica parla di un vero e proprio asse di mercato tra Napoli e Juventus, complice l'arrivo in azzurro imminente di Antonio Conte come tecnico e di Giovanni Manna come direttore sportivo. Si parte dal discorso avviato con gli azzurri per Giovanni Di Lorenzo, che tramite il suo agente ha fatto sapere di ritenere conclusa la sua esperienza in Campania, ma non finisce qui: a Conte infatti interessa Federico Chiesa, potenziale sostituto di Kvaratskhelia.



Il fuoriclasse georgiano è, infatti, l’obiettivo del Psg per sostituire Mbappé e sono pronti a versare 100 milioni di euro nelle casse del Napoli. Nei discorsi tra Juventus e Napoli, inoltre, rientra anche Raspadori, tra i protagonisti dello scudetto 2023, ma reduce da una stagione non all’altezza del suo valore: sull’eventuale cessione sarà importante il parere di Conte, che nella sua nuova squadra porterebbe volentieri anche Danilo della Vecchia Signora.