Nasce oggi la nuova. Oggi i bianconeri avranno un nuovo, conpresidente e, già dg, amministratore delegato.ormai ex presidente che aprirà in mattinata l’assemblea degli azionisti, che si chiuderà con la votazione sui cinque candidati a formare il cda.L'ex presidentetorna a parlare della posizione dominante della Uefa: "I nostri regolatori non colgono le differenze tra gioco e industria.Auspico che la Corte europea riconosca l'abuso della Uefa".Parola al presidente uscente Andrea Agnelli: "Non posso nascondere l'emozione che mi anima, non voglio. Si chiude un capitolo della storia della Juve".L'esordio è di, ex vice presidente: “Mi sembra doveroso ringraziare tutti. Il percorso qui è durato 20 anni: sono arrivato da calciatore ora sono un dirigente di mezza età. Mi sono adattato alla tranquillità, tutti si sono sempre comportati con me come in una famiglia. È stato un onore. Quando ho smesso di giocare mi è stato chiesto di entrare nel cda, i primi anni per me sono stati di apprendimento.Ho sempre lavorato con passione qui, dal primo giorno di allenamento al Comunale ad oggi in questa sala. Grazie a te presidente, per l’amicizia anche fuori dal lavoro. So quanto hai lavorato e sacrifici hai fatto per la Juve, è stato un onore grande.- È iniziata l’assemblea. L’apertura diè dedicata al ricordo delle leggende bianconere scomparse di recente: Castano e Vialli, ricordati con un minuto di silenzio.Ecco i punti all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti bianconera:. Determinazione della durata in carica del CdANomina dei componenti del CdADeterminazione dei compensi dei componenti del CdA.