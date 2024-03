Juventus-Atalanta, anche Elkann allo Stadium

La proprietà della Juventus è tornata vicina alla squadra e per la sfida di Serie A contro l'Atalanta all'Allianz Stadium di Torino si è presentato anche il patron bianconero, l'ad di Exor, John Elkann.



Una presenza fisica, una vicinanza che non può che far bene soprattutto a Massimiliano Allegri, che con Elkann ha un ottimo rapporto di lunga data e un sostegno alla squadra in un momento delicato importante.