Juventus-Atalanta, che accoglienza per Cuadrado: pioggia di fischi, il motivo

. All’Allianz Stadium di Torino, in un match valido per la 28a giornata di Serie A, si stanno sfidando ladi Thiago Motta e l’di Gian Piero Gasperini, una partita fondamentale per la corsa verso lo Scudetto e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.. Il giocatore dell’Atalanta, infatti, che sta giocando dall’inizio nel tridente lombardo insieme a Lookman e Retegui, ha disputato ben undici stagione con la maglia bianconera in uno dei periodi più vincenti sia per la sua carriera che per la Vecchia Signora.

A inizio gara, tuttavia,(visto anche che, al termine dell'esperienza in Piemonte, Cuadrado si è trasferito a parametro zero all'Inter, vincendo anche l'ultimo Scudetto con i nerazzurri), in quello che fino a non molto tempo fa era il suo stadio. I fischi, inoltre, stanno proseguendo a ogni sfera giocata da parte del calciatore colombiano.