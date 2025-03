Juventus-Atalanta, da Bremer a Cabal passando per Posch e Scalvini: le difese più tartassate dagli infortuni

Paolo D'Angelo

46 minuti fa



La Juventus per centrare la sesta vittoria consecutiva in campionato e continuare a sognare in grande, l'Atalanta per rialzare la testa dopo il pari con il Venezia e restare in scia di Napoli e Atalanta. La sfida di questa sera che mette di fronte la terza e la quarta forza del campionato ci dirà tanto in termini di lotta scudetto e non sarà una gara come tutte le altre. Entrambi gli allenatori, infatti, in questa stagione si sono imbattuti in una vera e propria emergenza difensiva.



Di seguito la gallery che mette a confronto le difficoltà delle due squadre in difesa