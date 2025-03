, match della 28esima giornata del campionato di Serie A in programma oggi alle 20.45 all’Allianz Stadium, analizzati dah. 20.45SozzaBindoni e TegoniIV UOMO MarescaVAR Di PaoloAVAR AurelianoSugli sviluppi di una punizione, Ederson scodella nuovamente un pallone in area di rigore. Sulla sfera, arriva un intervento con il braccio di McKennie su colpo di testa di Djimsiti. Nessun dubbio per Sozza che assegna la massima punizione. Tante proteste da parte dei giocatori bianconeri, con l'azione che viene rivista al VAR per un possibile tocco di mano di Lookman nell'azione. Il VAR conferma la decisione di campo, è calcio di rigore

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui