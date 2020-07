Big match della 32esima giornata in Serie A: la Juventus ospita l'Atalanta all'Allianz Stadium, alle 21.45- Di seguito tutti gli episodi da moviola.



JUVENTUS–ATALANTA

GIACOMELLI DEL GIOVANE–VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE



54' - Rigore per la Juve! Dybala crossa al centro, palla rimpallata da De Roon con il braccio sinistro largo. ​Proteste atalantine.



45'+2 - Azione personale di Dybala ai limiti della linea di fondo campo; l'argentino salta Freuler, entra in area e prova a mettere al centro ma respinge lo stesso centrocampista bergamasco, secondo gli juventini con un braccio ma in realtà con il petto.



23' - Zapata calpesta De Ligt in caduta, in maniera involontaria. Proteste dalla panchina.



20' - Ilicic chiede un rigore per un fallo di mano di Matuidi in area bianconera, il tocco però sembra con il petto.



10' - Primo giallo della gara per Bernardeschi, che entra in scivolata su Castagne: il provvedimento appare severo