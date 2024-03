Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: la scelta su McKennie e Scamacca

Juventus e Atalanta si affrontano alle 18 all'Allianz Stadium di Torino nella 28esima giornata di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri arrivano dalla sconfitta di Napoli e devono rispondere al Milan per il secondo posto, i bergamaschi di Gian Piero Gasperini sono invece reduci da due ko consecutivi (contro l'Inter nel recupero della 21esima giornata e nello scontro diretto con il Bologna dello scorso turno) e provano a rilanciarsi nella corsa Champions League.



STATISTICHE - Nonostante solo l’Inter (68) abbia battuto più volte l’Atalanta rispetto alla Juventus in Serie A (66, su 123 confronti), i bianconeri hanno registrato appena un successo nelle ultime otto sfide contro la Dea nella competizione (5 pareggi, 2 sconfitte): 2-0 il 7 maggio 2023, con le reti di Samuel Iling-Junior e Dusan Vlahovic. L’Atalanta è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime cinque trasferte giocate contro la Juventus in Serie A (1 vittoria, 4 pareggi), dopo aver registrato una serie di ben otto sconfitte esterne consecutive contro questa avversaria. Ben 9 degli ultimi 14 incroci tra Juventus e Atalanta in Serie A sono terminati in parità (completano il parziale tre successi per i piemontesi, due per i bergamaschi), tante “X” quante nei precedenti 43 confronti tra queste due squadre nella competizione.



LE SCELTE - Allegri, privo dello squalificato Vlahovic, punta sulla coppia Chiesa-Milik con McKennie che recupera a centrocampo e Iling-Junior che viene preferito a Kostic. Gasperini risponde dando fiducia a Scamacca come centravanti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Chiesa, Milik.



ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.