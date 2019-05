Ilicic illude l'Atalanta nella notte di Barzagli, poi ci pensa Mandzukic a salvare la festa della Juve. Per i bergamaschi un punto comunque d'oro in ottica Champions League, contro il Sassuolo a Reggio Emilia basterà vincere. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Juventus-Atalanta 1-1

JUVENTUS

SZCZESNY 6: anche lui resta a guardare sul gol di Ilicic, poi tiene a galla la Juve

CANCELO 6.5: più bello che utile, diverte il pubblico con qualche giocata da applausi ma alla fine non incide

BARZAGLI 10: il voto alla carriera, al termine di una carriera come questa, non può che essere 10. Una carriera che è svoltata a trent'anni suonati, con già un titolo da campione del Mondo nel palmares. Frenare Zapata in questa stagione è stata dura per tutti, non può incidere minimamente nel giudizio di una leggenda bianconera al suo ultimo atto (16' s.t. MANDZUKIC 6.5: torna in campo appena in tempo per sbloccare lo 0 dalla casella dei gol segnati in questo 2019)

BONUCCI 5.5: stagione in chiaroscuro per lui, un'altra rete in area piccola subita mentre lui resta a guardare

ALEX SANDRO 5.5: parte bene, poi si perde ed esce all'intervallo (1' s.t. BERNARDESCHI 5: prova a dare qualità alla manovra, poi il rosso a tempo scaduto)

EMRE CAN 6: al piccolo trotto mentre gli altri mordono e corrono, tiene bene da centrale

PJANIC 5.5: non illumina il gioco e spesso si trova nella terra di nessuno

MATUIDI 6: lui il ritmo dell'Atalanta lo tiene, anzi si esalta (40' s.t. KEAN s.v.)

CUADRADO 6: qualche spunto interessante, trova anche il cross vincente per Mandzukic dopo una prova con qualche errore di troppo. Prosegue il rodaggio in vista della prossima stagione. Ancora alla Juve?

DYBALA 5.5: nemmeno stavolta riesce a scrollarsi di dosso questo senso di stagione sprecata

RONALDO 5.5: l'Atalanta vince e convince, lui si arrabbia perché di fare la comparsa non avrà mai voglia. Però di questa prestazione resta proprio solo il nervosismo



All. ALLEGRI 6: per lui il voto al ciclo bianconero sia concesso all'ultima partita, domenica prossima contro la Sampdoria. Il campionato vinto con settimane d'anticipo ha poi visto una Juve svuotata arrivare stancamente alla meta, forse inevitabilmente. Ma con l'Atalanta arriva una prova anche d'orgoglio ATALANTA

GOLLINI 5.5: sempre reattivo, fino a quando non si fa infilare sotto le gambe da Mandzukic

HATEBOER 5.5: centrale adattato, con qualche brivido di troppo

DJIMSITI 6: roccioso e cattivo, quello che serve

MASIELLO 6.5: ci mette lo zampino per smarcare Ilicic, dietro si arrangia sempre in un modo o nell'altro

CASTAGNE 6: motorino inesauribile sulla destra, soffre sull'altra fascia

DE ROON 6.5: giocatore di rara intelligenza calcistica, è sempre esattamente dove serve che lui sia

FREULER 6.5: compone con De Roon una coppia che si integra alla perfezione

GOSENS 5.5: soffre la spinta ora di Cancelo, ora di Cuadrado (17' s.t. MANCINI 5.5: anche lui si addormenta sul gol di Mandzukic)

GOMEZ 6: trequartista e capitano, l'anima dell'Atalanta è sempre lui

ILICIC 7: un gol di rapina e una presenza di grande qualità in ogni zona del campo (33' s.t. BARROW 5.5: lascia troppo solo Zapata in avanti)

ZAPATA 6.5: gli manca solo il gol, lo sfiora in un paio di occasioni.



All. GASPERINI 6.5: doveva essere anche un fine psicologo in questa occasione, per reagire alla batosta di Coppa Italia senza farsi nemmeno condizionare da un clima di festa come quello dello Stadium. Ci riesce almeno in parte, ma è un punto pesantissimo