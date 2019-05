Dopo gli anticipi di ieri e le gare del pomeriggio, termina questa serala, con il posticipo in scena all'Allianz Stadium di Torino tra ladi Massimilianoe ldi Gian Pieroin una sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League: settimana particolare per entrambe le compagini, con i bianconeri da tempo campioni d'Italia che venerdì hanno salutato definitivamente dopo cinque anni il loro tecnico e sono pronti ad iniziare una nuova avventura con un altro allenatore in panchina, e i nerazzurri, che mercoledì hanno perso la storica finale di Coppa Italia a Roma contro la Lazio e vedono le nubi addensarsi sul futuro di Gasperini, corteggiato dalla Roma. La Juve dal canto suo vuole salutare in bellezza Allegri e il proprio pubblico prima dei festeggiamenti per la conquista dell'ottavo scudetto di fila, mentre i bergamaschi hanno assoluto bisogno dei tre punti per mantenere la quarta posizione che vorrebbe dire Champions League a una giornata dal termine, prima dell'ultima sfida contro il Sassuolo, e per tenere dietro le inseguitrici Milan e Roma, sperando addirittura di superare l'Inter, impegnata a Napoli, al terzo posto. Sfida nella sfida quella tra Cristiano Ronaldo, a quota 21 reti in campionato, e Duvan Zapata, giunto a 22, due dei migliori bomber della Serie A.L’ultimo successo dell’Atalanta sulla Juventus in Serie A è datato febbraio 2001. Da allora i bergamaschi sono la squadra che ha affrontato più volte una singola avversaria nei cinque maggiori campionati europei (28) senza ottenere neanche una vittoria. L'Atalanta ha ottenuto tre pareggi (tutti per 2-2) nelle ultime quattro sfide contro la Juventus in Serie A, da inizio 2017 i nerazzurri sono la squadra che è riuscita a evitare più volte la sconfitta contro i bianconeri.La Juventus ha vinto tutte le ultime otto sfide casalinghe in Serie A contro l'Atalanta, è già la striscia più lunga di successi interni contro i nerazzurri.La Juventus ha ottenuto due punti nelle ultime tre partite di campionato, non arriva a quattro gare di fila senza successi in un singolo campionato dal 2012.La Juventus ha pareggiato l’ultima partita interna in Serie A: i bianconeri non rimangono due gare casalinghe senza successi dal 2015.L’Atalanta ha ottenuto 65 punti in questo campionato, solo una volta ha fatto meglio in una stagione intera di Serie A: 72 nel 2016/17.Il 64% dei gol dell’Atalanta è arrivato nel secondo tempo (47/73), percentuale record in questo campionato.Nessuna squadra ha subito più gol dell’Atalanta nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (11).Cristiano Ronaldo è il giocatore di questo campionato che ha fatto più assist in partite casalinghe: sette passaggi vincenti in casa della Juventus per lui.Duván Zapata è il giocatore che in questa stagione ha segnato di più contro la Juventus, contando tutte le competizioni (quattro).Szczesny; Cancelo, Bonucci, Barzagli, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.Gollini; Hateboer, Djimsiti, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.​