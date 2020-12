Il mercoledì dellainizia con, in programma all'Allianz Stadium alle 18.30. Le squadre diarrivano a questo appuntamento distanziate di 6 punti:. In palio questa sera ci sono tre punti pesanti, per due squadre che arrivano entrambe da una vittoria nell'ultima giornata di campionato e dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Per quanto riguarda, il totale è di 134 match, con un bilancio di 72 vittorie per i bianconeri, 47 pareggi e 15 successi nerazzurri.sono state 247 per la Juve e 118 per l'Atalanta., un punto che avvicinò la squadra allora allenata da Maurizio Sarri allo scudetto. Oggi tutti in campo alle 18.30,– Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo.– Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.​