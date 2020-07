Una sfida scudetto che potrebbe riaprire i giochi per il titolo o chiuderli definitivamente: alle 21.45 presso l'Allianz Stadium di Torino si affrontano la Juventus di Maurizio Sarri e l'Atalanta dell'ex Gian Piero Gasperini, in quello che è a tutti gli effetti il big match della 32esima giornata di Serie A, una sfida fondamentale per stabilire chi sarà la squadra Campione d'Italia. Incredibile a dirsi, all'inizio dell'anno: i bianconeri sono reduci dal brutto ko contro il Milan, dopo aver vinto tutte le gare di campionato post lockdown, e devono guardarsi dalle inseguitrici, con i bergamaschi potenzialmente a -6 e l'Inter potenzialmente a -7, come la Lazio, sconfitta oggi in casa dal Sassuolo. D'altro canto, con una vittoria si porterebbero a +10 sulla seconda, a sei giornate dalla fine, mentre con il pari il vantaggio sarebbe comunque di 8 lunghezze. L'Atalanta invece sogna di potersi iscrivere alla lotta per il titolo, dopo aver centrato nove vittorie consecutive, di cui tutte quelle dopo la ripresa: con i tre punti gli uomini di Gasp blinderebbero quasi aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions e potrebbero pensare a insidiare la Juve. Sfida tra due dei migliori attacchi del campionato, con 65 e 85 reti realizzate finora.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Juventus è la squadra contro cui l'Atalanta ha perso più partite (65) in campionato e quella contro cui i bergamaschi hanno subito più gol (214). La Juventus è imbattuta da 30 partite di Serie A contro l'Atalanta (24V, 6N): l'ultimo successo nerazzurro risale infatti al febbraio 2001, con Giovanni Vavassori alla guida del club. Sono 57 le sfide casalinghe per la Juventus in Serie A contro l'Atalanta: il bilancio si compone di 38 vittorie interne, 15 pareggi e quattro successi esterni. La Juventus ha segnato almeno due reti nelle ultime nove partite di Serie A allo Stadium: i bianconeri non registrano più gare interne di fila con più di una rete all'attivo dal dicembre 2016. Sono già 30 i gol subiti dalla Juventus in questa Serie A: tanti quanti in tutto il 2018/19 - i bianconeri non ne subiscono di più in un singolo campionato dal 2010/11 (38 dopo 31 giornate, 47 al termine della competizione). La Juventus è la squadra contro cui Gian Piero Gasperini ha perso più partite (13) in Serie A: a completare per il tecnico dell'Atalanta due successi e cinque pareggi. Se Duván Zapata dovesse trovare il gol, l’Atalanta diventerebbe la prima squadra a vantare almeno tre giocatori con almeno 15 reti all’attivo - con Muriel a 17 e Ilicic a quota 15 - in un singolo campionato dalla Juventus nel 1951/52 (Muccinelli, Boniperti e Hansen). L'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, ha disputato 17 partite e realizzato tre reti nel massimo campionato, sotto la guida di Gian Piero Gasperini (con la maglia del Palermo nel 2012/13). Solo contro la Lazio (12) Gonzalo Higuaín ha segnato più gol in Serie A che contro l'Atalanta (11); l'attaccante della Juventus ha messo lo zampino in sette reti (cinque gol e due assist) nelle ultime quattro sfide contro i bergamaschi nella competizione. Tutti e quattro i gol segnati da Josip Ilicic, dell’Atalanta, contro la Juventus in Serie A sono arrivati in casa dei bianconeri: tre proprio allo Stadium, uno all’Olimpico Grande Torino.



LE FORMAZIONI UFFICIALI.



JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.​



