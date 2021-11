FORMAZIONI UFFICIALI

Il campo come valvola di sfogo. Lasi rituffa sul campionato dopo la batosta di Stamford Bridge contro il Chelsea e il caso plusvalenze, che scuote il club dalle fondamenta. Bisogna pensare al campo, perché alle 18 allo Stadium arriva l’i, in una partita già molto importante per la classifica. Ci sono in palio punti chiave per la lotta Champions e non solo, considerando le recenti frenate di Milan e Napoli.“È una partita, complicata, tra due squadre che lottano per il quarto posto, al momento. E dobbiamo fare i complimenti all’Atalanta, alla società e a Gasperini, per quello che stanno facendo”, ha dettoalla vigilia, annunciando anche la presenza dal 1’ minuto di. Gasp ritrova tra i convocatima non, e lancia in attacco il tridente composto da Malinovskyi, Pessina e Zapata. Solo panchina per Muriel e Ilicic.: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, MorataMusso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Zapata.