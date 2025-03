Juventus-Atalanta: lo sgomento dello Stadium fra santini di Allegri, il gol "chiesto" a Vlahovic e la protesta a mani in tasca di Motta

Redazione Calciomercato

Nelle orecchie, ancor più deiche sono partiti presto, addirittura al 35’ quando la curva ha iniziato a urlaree tutto il resto dello stadio ha iniziato ad applaudire.dei cori, quando al 18’, all’ennesimo possesso tenuto tra i piedi da Di Gregorio, lo stadio ha appunto iniziato a fischiare di disappunto. Ancor più di questi picchi sonori dicevo,che si è diffuso nel 2°T allo Juventus Stadium. Tra il secondo gol di De Roon e il terzo di Zappacosta, in quei 20 minuti precisi,tanto era lo sgomento. Ognuno ha reagito a modo suo:

C’era sgomento perché si è capito presto appunto che si sarebbe prospettatauna sconfitta che per trovarne un precedente simile, bisogna tornare indietro 58 anni. C’era sgomento e anche disorientamento, perché la Juve è passata dal, che troppe volte ha mostrato nella prima parte di stagione, quella del “un punto alla volta”, è passata da quell’apatia lì,due eliminazioni dalle coppe, 5 vittorie consecutive e primo posto a -6, fino appunto alla più grave delusione in casa.

Tra chi protestava a un certo puntoE per dirla come l’avrebbe detta appunto Max, la squadra ancora una volta, perché se quel rigore ti fa arrabbiare, tanto che, riferendosi all’influenza di Djimsiti su Mckennie, prima che l’americano tocchi la palla con le mani. Se quel rigore ti fa arrabbiare, tanto che in panchinaDicevo se quel rigore ti fa arrabbiare, l’approccio al secondo tempo, se sei la Juve, non può essere quello di una squadra che prende gol dopo cinquanta secondi.

Ecco dal campo, la sensazione chiara e netta è chedi Gasperini, che in una serata magica, ha trovato anche l’occasione per abbracciare Lookman. L’allenatore della Dea, dopo il 4-0 sostituisce l’attaccante e una volta che gli è a tiro, conprima di stringersi in un abbraccio che fa bene a tutto il gruppo.

Mentre dall’altra parte, sul 3-0 era entratosempre nella speranza di riaprire la partita, ma il serbo è sfortunatissimo in questo suo momento no, alla prima palla toccata scivola e da terra vede Lookman fare il 4-0. Ade manda all’inferno la Juve.In quel momento mancano pochi minuti alla fine, anche dopo un breve colloquio in mezzo al campo, la juve è bassa non pressa più alto, probabilmente vuole evitare che la serata finisca anche peggio di così. Ma Vlahovic vuole a tutti i costi interrompere la ola dell’Atalanta e urla ai suoi compagni perché lo aiutino nell’intento. Lo segue solo Locatelli e la Dea rischia di nuovo di arrivare in fondo per fare anche il quinto.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

La curva ha lasciato dietro la porta di Di Gregorio un buco enorme, impossibile da non vedere. Ironicamente i tifosi hanno scoperto i seggiolini in cui è raffigurata una delle stelle dello Stadium. Peccato che ieri sera sulla Juve e Thiago Motta non abbia smesso un secondo di piovere.