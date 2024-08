Juventus-Atletico Madrid: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(domenica 11 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 15:00 italiane) è l'ultima amichevole pre-campionato dei bianconeri, reduci dal poker rifilato alla Next Gen allo Stadium dopo il pareggio col Brest e la sconfitta di Norimberga. Si gioca a Goteborg in Svezia. Lunedì 19 agosto è in calendario la prima giornata di Serie A in casa contro il neo-promosso Como.Partita: Juventus-Atletico Madrid.Data: domenica 11 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Juventus-Atletico Madrid in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Juventus-Atletico Madrid viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.(4-3-3): Di Gregorio; Cabal, Bremer, Danilo, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Douglas Luiz; Weah, Vlahovic, Yildiz. All. Thiago Motta.

(4-2-3-1): Moldovan; Llorente, Azpilicueta, Witsel, Reinildo Mandava; Vermeeren, Koke; Correa, Joao Felix, Samuel Lino; Sorloth. All. Simeone.