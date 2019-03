La gara della vita, quella che sposterà gli equilibri dell'intera stagione della, andrà in scena questa sera all'Allianz Stadium per il ritorno degliA Torino arriva, forte del 2-0 conquistato all'andata al Wanda Metropolitano. A Ronaldo e compagni servirà un'autentica impresa, perché mai nella sua storia la società bianconera ha saputo rimontare in Europa da un 2-0 subito in trasferta.nella fase a eliminazione diretta di Champions League hanno passato il turno (13/16), tuttavia sono state eliminate tre delle ultime quattro squadre ad essersi trovate in questa situazione.(1N, 2P) o la rete (31 tiri, zero gol). La Juventus ha perso due partite di fila in Champions League;. L’attaccante della Juventus Cristianoha segnato 22 gol in 32 presenze in carriera contro l’Atletico Madrid, solo contro Siviglia (27) e Getafe (23) ha realizzato più reti. Il 58% dei gol di Alvaroin Champions League sono arrivati nella fase a eliminazione diretta (7/12), la percentuale più alta tra i 20 giocatori spagnoli con almeno 10 reti nella competizione prima delle gare di ritorno di questi ottavi di finale.Simeone sta pensando ad un cambio clamoroso con Saul terzino e Arias in panchina. Panchina anche per Dybala per i bianconeri.: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.: Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Saul; Vitolo, Rodrigo, Koke, Lemar; Griezmann; Morata.