Ultima amichevole di lusso per la Juventus prima dell'esordio in Serie A. Alle 18 i bianconeri di Allegri scendono in campo alla Continassa contro l'Atletico Madrid: il match inizialmente si sarebbe dovuto disputare a Tel Aviv (Israele), ma la partita è stata spostata a Torino a causa dell'escalation di scontri nella Striscia di Gaza, con la sicurezza delle squadre posta a rischio. La Juve cerca la terza vittoria nelle amichevoli estive (le altre due contro Deportivo Guadalajara e formazione bianconera Under 23, pareggio con Barcellona e sconfitta con il Real Madrid) in vista della prima di Serie A, che vedrà la Vecchia Signora impegnata con il Sassuolo nel posticipo del lunedì sera.



Fischio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di Juventus-Atletico Madrid.



FORMAZIONI UFFICIALI



Juve: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Soulé.



Atletico: Grbic; Molina, Witsel, Savic, Reinildo; Llorente, Koke, Saul, Lémar; Joao Felix, Morata.