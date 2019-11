La Juventus è già matematicamente qualificata agli ottavi di finale di Champions League, ma la gara contro l'Atletico Madrid valida per la quinta giornata del gruppo D è comunque fondamentale per blindare il primo posto nel girone e garantirsi un sorteggio migliore. Alla squadra allenata di Sarri basterà un pareggio con al massimo un gol segnato per avere la certezza di arrivare davanti ai Colchoneros (attualmente secondi) in classifica.



STATISTICHE - La Juventus ha ottenuto solo una vittoria nei cinque incontri di Champions League con l'Atletico Madrid, successo per 3-0 all’Allianz Stadium negli ottavi di finale nel 2018-19. L'Atletico Madrid ha registrato solo tre vittorie nei 10 precedenti con la Juventus in tutte le competizioni (3V, 2N, 5P). L'attaccante dell'Atletico Madrid Álvaro Morata ha segnato con due dei suoi ultimi tre tiri in Champions League, dopo che aveva trovato la rete con solo uno dei 27 precedenti nella competizione. Cristiano Ronaldo della Juventus ha realizzato 25 gol contro l'Atletico Madrid in tutte le competizioni - solo contro il Siviglia (27) ha segnato più reti. L'attaccante portoghese ha registrato quattro triplette contro l'Atletico, due delle quali proprio in Champions League (marzo 2019 e maggio 2017).​



