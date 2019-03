Juventus e Atletico Madrid si affrontano all'Allianz Stadium per il ritorno degli ottavi di Champions League, si parte dal 2-0 per i Colchoneros dell'andata al Wanda Metropolitano: fischio d'inizio alle 21, arbitra l'olandese Bjorn Kuipers, di seguito gli episodi da moviola.



JUVENTUS-ATLETICO - Kuipers (assistenti van Roekel-Zeistra; IV Hilger; VAR Makkeile; AVAR van Boekel)





PRIMO TEMPO



44' - Chiellini protesta e chiede un rigore per trattenuta di Juanfran, tutto regolare secondo Kuipers.



27' - Regolare il gol di Ronaldo: niente fuorigioco e nessun fallo su Juanfran del portoghese.



5' - Gol annullato alla Juventus: il difensore insacca dopo una smanacciata bassa di Oblak, l'arbitro annulla per fallo di Cristiano Ronaldo sul portiere sloveno. Il VAR conferma la decisione dell'arbitro.