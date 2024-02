Juventus, avanti tutta su Koopmeiners: il prezzo, la formula, i contatti

Nicola Balice

Se n'era già parlato, a lungo, la scorsa estate. Tra i vari profili individuati e poi trattati dalla Juve per il centrocampo di Max Allegri c'era proprio Teun Koopmeiners ed era pure abbastanza in alto nella lista di gradimento. Un po' perché da tempo nel mirino della società bianconera, un po' perché soprattutto Cristiano Giuntoli lo stava valutando quando ancora era direttore sportivo operativo e non solo in attesa dell'addio in quel di Napoli. Poi il mercato della Juve è scivolato via all'insegna del contenimento dei costi e dello smaltimento degli esuberi, con il club bianconero determinato a puntare tutto sui proprio giovani per rispettare i nuovi delicati equilibri. Proprio come successo anche a gennaio, per quanto un tentativo con l'Atalanta sia stato effettuato: niente da fare, l'apertura per discutere della cessione c'è e ci sarà, ma a stagione in corso non era prevista una cessione così pesante come quella di Koopmeiners.



La Juve ha però deciso di non perdere altro tempo, confermando l'olandese in cima alla lista degli obiettivi per rinforzare il centrocampo della Juve che verrà: pur sapendo che la priorità è il rinnovo di Adrien Rabiot, pur sapendo che certezze riguardo il nome dell'allenatore ancora non ce ne sono né tantomeno possono esserci a livello tattico. Questo perché su Koopmeiners non ci sono più dubbi, l'impatto a livello di serie A è da top, giocando da trequartista come da mezzala o da mediano di qualità. Proprio quello che serve alla Juve in questa fase.



LA TRATTATIVA – Contatti in corso, anche frequenti. Si lavora alla formula, si lavora alla valutazione definitiva. Che necessita di fretta per arrivare un accordo, perché in caso di asta e rilanci sarebbe concreto il rischio di vedere volare un prezzo per ora fissato a circa 45 milioni ben oltre il muro dei 50. A proposito della formula invece si registrano passi in avanti importanti, quelli che vedono l'Atalanta aprire al prestito con obbligo condizionato in attesa di trovare l'intesa sulla ripartizione economica e soprattutto sugli obiettivi da raggiungere per trasformare il trasferimento in definitivo. Parti al lavoro dunque. Con l'obiettivo di anticipare mosse e inserimenti.