La Juventus dovrà decidere presto se puntare su Angel Di Maria del Psg o Nicolò Zaniolo della Roma per rinforzare il settore offensivo, che sarà orfano di Paulo Dybala. Come riporta Tuttosport, la dirigenza bianconera preferisce l'argentino dal punto di vista tecnico e anche per una questione economica visto che andrà via a parametro zero. L'età invece, aprirebbe la pista al 22enne giallorosso.