Juventus-Barcellona 0-2

Marcatori: p.t. 14' Dembélé (B); s.t. 45' Messi rig. (B).

Assist: p.t. 14' Messi (B).

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Bentancur (38' s.t. Arthur), Rabiot (38' s.t. Bernardeschi); Kulusevski (30' s.t. McKennie), Dybala, Chiesa; Morata. A disp. Pinsoglio, Buffon, Ramsey, De Winter, Frabotta, Portanova, Riccio. All. Pirlo.

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo (1' s.t. Busquets), Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé (21' s.t. Ansu Fati), Messi, Pedri (46' s.t. Braithwaite); Griezmann (44' s.t. Junior Firpo). A disp. Inaki Pena, Tenas, Dest, Alena, Puig, Trincao. All. Koeman.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

V.A.R.: Blom (Olanda).

Espulso: s.t. 40' Demiral (J) per somma di ammonizioni.

Ammoniti: p.t. 48' Kulusevski (J); s.t. 15' Sergi Roberto (B), 29' Cuadrado (J), 34' Rabiot (J).