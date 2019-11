Rakitic è fuori dal progetto del Barcellona. In Inghilterra lo United aveva pensato a lui, ma il croato non è entusiasta della destinazione Manchester. Lo tenta pure l'Atletico Madrid. Secondo il Corriere dello Sport, in pole nelle sue preferenze però c'è la Juventus: il Barcellona in estate aveva pensato a Emre Can e lo scambio potrebbe tornare d’attualità fermo restando che il tedesco di origini turche, fuori dalla lista Champions bianconera, è ancora nel mirino del PSG. Al centrocampo di Sarri, Rakitic garantirebbe un’ulteriore dose di qualità ed esperienza internazionale. Ivan è stato accostato anche al Milan, in caso di cessione di Kessie, ma il Diavolo ha altre priorità.