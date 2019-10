La Juve vince e convince contro il Bayer Leverkusen, con Gonzalo Higuain e Juan Cuadrado protagonisti assoluti dell'incontro. Si sblocca Bernardeschi, gol a parte in affanno. E Ronaldo non convince. Nel Bayer qualche lampo di Havertz e niente più. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Juventus-Bayer Leverkusen 3-0



Juventus

Szczesny 6: non è costretto mai a dei veri e propri interventi

Cuadrado 7: inizia a prenderci gusto anche da terzino, in avvio è lui a creare le situazioni più pericolose ed è da un suo traversone che nasce il gol di Higuain. E dietro è convincente.

Bonucci 6,5: completamente rigenerato, puntuale in ogni chiusura, sempre presente

De Ligt 6,5: in crescita, anche in Champions

Alex Sandro 6: rientrato dal Brasile dove era dovuto andare a causa di un lutto famigliare, si riprende quel posto che è sempre più suo

Khedira 6: taglia e cuce, dà sostanza a tutto il centrocampo (29' s.t. Bentancur 6: un altro spezzone per trovare fiducia)

Pjanic 6,5: un paio di aperture da applausi per cominciare, se gira lui anche la Juve gira.

Matuidi 6: fa tutto quello che serve per dare equilibrio sulla sinistra bianconera

Bernardeschi 6: l'unica sorpresa nell'undici iniziale è lui, non parte male ma appare ben presto un pesce fuor d'acqua anche dietro le due punte. Il gol addolcisce tutto, che sia un punto di partenza (32' s.t. Ramsey s.v.)

Higuain 7,5: settembre si è concluso senza squilli, poco male per il Pipita che torna a timbrare il cartellino in Champions alla prima vera palla giocabile, poi di fatto costruisce anche il raddoppio. E quando esce si prende la standing ovation dello Stadium (38' s.t. Dybala 6,5: giusto il tempo per un assist bellissimo da dare a Ronaldo)

Ronaldo 6: ha vissuto serate migliori, se la Juve si trova molto meglio con il trequartista, CR7 appare al contrario un po' troppo chiuso. E spreca due clamorose occasioni prima del gol liberatorio all'88'.



All. Sarri 6,5: senza Douglas Costa e con Cuadrado costretto a fare il terzino, la strada è chiara. Juve col trequartista dunque, anche senza Ramsey. E i bianconeri dimostrano di giocare meglio con il rombo, arrivando al gol senza troppe frenesie



Bayer Leverkusen

Hradecky 6,5: affidabile tra i pali, molto meno con la palla tra i piedi

Weiser 6: gettato nella mischia al posto dell'infortunato Lars Bender è l'uomo che permette al Bayer di passare dalla difesa a quattro alla linea a tre con disinvoltura

Tah 5: praticamente è suo l'assist per Higuain

S. Bender 5,5: roccioso e poco più

Wendell 6: a volte un po' troppo disinvolto in zone delicate del campo, ma con la palla sa cosa fare

Aranguiz 5,5: dovrebbe dare equilibrio a tutta la squadra, ci prova senza disdegnare qualche intervento pesante se necessario (35' s.t. Sinkgraven s.v.)

Baumgartlinger 6: fa legna

Havertz 6: predestinato, accarezza la palla come pochi, prova a inventare calcio in una squadra al contrario povera di fantasia

Demirbay 5: non è al meglio e si vede (1' s.t. Amiri 6: prova a dare più verve all'attacco tedesco)

Volland 5,5: prova a impensierire la difesa bianconera, ma sbatte puntualmente contro un muro

Alario 5: non pervenuto (23' s.t. Paulinho 6: peggio di Alario non poteva fare)



All. Bosz 5,5: il Bayer è una squadra che va a memoria, passa dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 a seconda dei momenti. Bel progetto, ma Havertz a parte mancano interpreti in grado di far male alla Juve