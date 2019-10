Dopo il buon pareggio in trasferta contro l'Atletico Madrid nell'esordio stagionale in Champions League, prosegue con la seconda giornata l'avventura europea della Juventus di Maurizio Sarri, impegnata alle 21 nella cornice dell'Allianz Stadium contro il Bayer Leverkusen di Peter Bosz, nel match valido per il Gruppo D. I bianconeri, reduci da tre vittorie di fila in Serie A, vogliono trovare la prima nella competizione europea per portarsi nelle posizioni di testa e iniziare a mettere le cose in discesa per il passaggio del turno, contro una squadra reduce dalla brutta sconfitta casalinga nell'esordio contro la Lokomotiv Mosca, che alle 21 affronta in Russia gli uomini di Simeone.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Questa sarà la terza sfida tra Juventus e Bayer Leverkusen. In tutti i precedenti ha sempre vinto la squadra di casa (Juventus 4-0 a novembre 2001 e Bayer 3-1 a marzo 2002). La Juventus non vince con squadre tedesche in Champions League da quattro partite, periodo che va da ottobre 2000 ad aprile 2013. Il Bayer Leverkusen ha vinto solo due volte in Champions League contro squadre italiane e perde contro di loro da cinque partite consecutive. La Juventus è l'unica squadra della competizione con l'unidici titolare che supera l'età media di 30 anni (30 anni e 26 giorni). E' il gruppo con l'età media più alta da ottobre 2017. Cristiano Ronaldo ha segnato 26 gol in 24 apparizioni in Champions League contro squadre tedesche: nessun altro giocatore a parte messi (26 contro le squadre inglesi) ha la stessa capacità realizzativa contro squadre di una stessa nazione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.



Bayer Leverkusen (4-4-2): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Havertz, Aranguiz, Baumgartlinger, Demirbay; Volland, Alario.​



