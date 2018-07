Prima stagionale per la Juve di Max Allegri. Manca Cristiano Ronaldo, non gli spunti degni di interesse. A cominciare da tutti i volti nuovi da vedere all'opera, arrivando alla prestazione di uomini al centro del mercato (Miralem Pjanic su tutti). A Philadelphia è il Bayern Monaco a rappresentare il primo banco di prova per la Juve. Segui LIVE su Calciomercato.com la partita.



Prima di cominciare, il minuto di silenzio in ricordo di Sergio Marchionne. Juve con il lutto al braccio.



Juventus-Bayern Monaco 2-0

Reti: 32' Favilli, 40' Favilli

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio , Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Emre Can (44' Fagioli); Cancelo, Favilli, Bernardeschi. All. Allegri.

Bayern Monaco (4-3-3): Ulreich ; Will , Stanisic , Martinez (37' Alaba ), Bernat ; Zylla , Shabani , Johansson ; Gnabry , Wagner , Ribery . All. Kovac .

Ammoniti: Chiellini (J).

​

LA CRONACA



1' - Si comincia!

3' - Favilli in area di rigore, sassata sul primo palo parata in corner da Ulreich

7' - Ribery rientra dalla sinistra, il suo diagonale di destro viene ben respinto da Perin nonostante il terreno scivoloso.

16' - Pjanic su punizione impensierisce Ulreich, sul ribaltamento di fronte Chiellini stende da dietro Ribery a metà campo: ammonito

26' - Spunto di Gnabry, para Perin!

27' - Favilli per Cancelo, perfetta apertura per Alex Sandro e bolide mancino deviato in corner da Urleich

32' - GOL! Urleich sbaglia l'appoggio, palla sui piedi di Marchisio che serve benissimo Favilli a centro area, per il tiro di prima intenzione che vale il vantaggio! Juve-Bayern 1-0!

40 - GOL! Alex Sandro lancia Favilli sul filo del fuorigioco, l'attaccante è glaciale davanti a Urleich e insacca di sinistro! 2-0!

44' - Esce Emre Can, entra Fagioli. Da valutare le condizioni del tedesco.

45' - Intervallo, Juve avanti 2-0. Favilli scatenato.

​

Seguono aggiornamenti