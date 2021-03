Juventus-Benevento 0-1

Marcatore: st 24' Gaich.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Kulusevski, Arthur (28' st Bentancur), Rabiot (28' st McKennie), Chiesa; Morata, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. All. Pirlo.

Benevento (5-3-2): Montipò; Improta, Tuia, Barba, Caldirola, Foulon (28' st Tello); Hetemaj (38' st Dabo), Viola, Ionita; Lapadula (28' st Caprari), Gaich (38' st Di Serio). A disp. Manfredini, Lucatelli, Insigne, Moncini, Sau, Pastina. All. Inzaghi.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Var: Banti di Livorno.

Ammoniti: pt 9' Tuia (B), 17' Bernardeschi (J); st 29' Pirlo (all. J), 30' Barba (B), 39' Tello (B), 47' Bentancur (J).