Poco più di 280 minuti in campionato senza gol all'attivo, la sensazione di non essere un giocatore importante per Andrea Pirlo. Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato invernale. Ma non sarà una missione facile per il responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici che deve far conto con una situazione piuttosto intricata. Il punto della situazione nel nostro focus video: