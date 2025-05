Juventus, bivio Conceicao: l'opzione Mondiale per Club e un futuro solo con lo sconto

Ladel futuro passa inevitabilmente dall'ultima giornata della Serie A 2024/25 in cui, in trasferta a Venezia,avrà il compito di vincere per centrare la qualificazione alla prossima2025/26. Poi sarà tempo di ragionamenti su chi di questa annata è stato, nel bene e nel male, con alti e bassi, più o meno protagonista. E fra questi c'è sicuramenteIl figlio di SergioUn goal e due assist nelle prime 4 giornate di Champions, 1 goal e 3 assist nelle prime 10 di campionato.i, soprattutto la sua gestione fisica con i problemi alla coscia che si sono prima trascinati fino a dicembre e poi sono sfociati nel ko accusato nel riscaldamento della semifinale di Supercoppa contro il Milan del padre.L'operazione di fine estate, coordinata dal super agente Jorge Mendes, aveva portato Francisco Conceicao a Torino con la formula dele la promessa che, nel corso della stagione, i club si sarebbero seduti attorno a un tavolo per provare a trattare un acquisto a titolo definitivo.Nel contratto che l'esterno classe 2002 ha in essere con la società portoghese è però presenteche il Porto vuole pagata nella sua interezza per lasciarlo partire a titolo definitivo. La Juventus oggi a quella cifra non ha alcuna intenzione di arrivare e, sebbene sia sostanzialmente contenta dell'impatto del suo impatto,

La qualificazione alla prossima Champions è oggi l'unico pensiero del club e, soltanto una volta conosciuto il proprio destino, si penserà al futuro. E quello che più incombe risponde al nome dia partire dal 15 giugno e che si prolungherà nella fase ad eliminazione diretta, nel mese di luglio. Secondo Tuttosport l'idea dei bianconeri è quella die nel frattempo trattare col Porto. Un cambio di giocatori in lista è infatti possibile anche a Mondiale per Club in corso. Il margine per decifrare il doppio bivio è ancora ampio.