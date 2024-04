Juventus, blindato Sekulov: il rinnovo dopo l'esordio, ora è UFFICIALE

Prima il debutto, poi il rinnovo:ha prolungato il proprio contratto con laDopo lo sfortunato esordio in Serie A contro la Lazio all'Olimpico, l'attaccante classe 2002 della Next Gen ha rinnovato con i bianconeri, portando la nuova scadenza al- Lo ha reso noto la Juventus con un comunicato sul proprio sito ufficiale: Dopo il suo rientro nella finestra di mercato invernale, ora è ufficiale anche il rinnovo: Nikola Sekulov estende il suo contratto con la Juventus fino al 2027.Un'altra bella notizia, dunque, dopo il rientro dal prestito alla Cremonese a inizio gennaio. Dal suo ritorno in bianconero è sempre stato presente e ha arricchito le sue prestazioni con quattro gol e due assist in dodici partite con la Next Gen, diventando un tassello sempre più importante nel girone di ritorno per la squadra allenata da Massimo Brambilla.

Approdato in bianconero nel 2016, Nikola ha svolto il percorso nel nostro Settore Giovanile fino ad arrivare a giocare stabilmente con la Next Gen (prima Under 23, ndr) – della quale è primatista per numero di presenze, 94 al momento – e a esordire anche in Prima Squadra, circa un anno dopo la prima convocazione datata 19 marzo 2023, in occasione del match di Roma contro la Lazio di sabato 30 marzo 2024.Congratulazioni per il rinnovo, Nikola!- Sekulov ha iniziato la stagione 2023/24 con la maglia della Cremonese, con cui però ha collezionato solo 2 presenze in Coppa Italia e 1 in Serie B. A gennaio è stato richiamato dai bianconeri e con la formazione Next Gen ha messo insieme 14 presenze in Serie C impreziosite da 4 gol e 2 assist. Contro la Lazio, alla 30esima giornata di Serie A, è arrivato l'esordio nel massimo campionato, sfortunato perché proprio un suo errore ha portato al gol vittoria di Adam Marusic.